Tormentas muy localizadas e intensas en Alicante y su entorno en la medianoche del martes

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Valencia, 20 oct (EFE).- La ciudad de Alicante y municipios de su entorno han registrado tormentas muy localizadas y de elevada intensidad durante la medianoche del lunes al martes, tras superarse la fase más crítica del temporal de lluvias de la dana Adam.

En torno a las doce de la noche, Emergencias de la Generalitat Valenciana recibió avisos por tormentas, un núcleo convectivo aislado que ha provocado entre 50 y 60 litros por metro cuadrado en Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura y Orihuela Costa, y entre 20 y 40 litros en la ciudad de Alicante, Mutxamel, El Campello, Santa Pola y algunos puntos del término de Elche, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

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A causa de la dana Adam, que ha dejado acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado en puntos del litoral sur de la provincia de Valencia y del litoral norte de Alicante, Emergencias ha gestionado desde las 13:57 horas del pasado sábado hasta las 07:00 horas de este martes un total de 1.876 incidentes en la Comunitat Valenciana.

De ellas, 1.259 han sido en la provincia de Valencia, 595 en Alicante y 22 en Castellón, y los municipios con más incidentes han sido Oliva, con 759, y por detrás Xàbia (146), Gandia (112), Alicante (88), Dénia (86) y Pego (78).

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Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates de personas, personas incomunicadas, vehículos bloqueados, y daños materiales en inmuebles y la vía pública, en la red viaria y en suministros básicos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha informado de que los avisos meteorológicos ya están finalizados y la dana Adam se ha integrado en la dana de Francia y pronto ambas se integrarán en la circulación general. EFE

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