Roger Llanes será el nuevo delegado del Gobierno en la C.Valenciana y sustituirá a Bernabé

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València, 20 oct (EFE).- El director de la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas del Comisionado para la reconstrucción de la dana del Gobierno de España, Roger Llanes, será el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana en sustitución de Pilar Bernabé.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno, que indican que desde ese puesto ha trabajado durante estos dos años en la reconstrucción junto a Pilar Bernabé. La secretaria de Igualdad del PSOE, secretaria general de los socialistas en València y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, encabezará la lista del PSOE por la provincia de Valencia en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, y mantendría su candidatura a la alcaldía de la capital valenciana.

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El perfil de Roger Llanes le sitúa, según fuentes de la Delegación del Gobierno, como una persona idónea para afrontar los nuevos trabajos de reconstrucción que necesitan ahora las comarcas de la Safor y la Marina Alta tras la dana Adam.

Es ingeniero agrónomo y funcionario de la Administración Pública, y suma más de 30 años de experiencia en infraestructuras rurales, sistemas de regadío y política agrícola. Cuenta también con una amplia trayectoria en la gestión política ya que fue director general y secretario autonómico de Agricultura en el Gobierno del socialista Ximo Puig y responsable del área en el PSPV-PSOE. EFE

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