La ecuatoriana Kathya Mendoza, figura del Santos en el empate con Toluca

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Toluca (México), 19 oct (EFE).- La ecuatoriana Kathya Mendoza, guardameta del Santos Laguna, fue la figura de su equipo en el empate sin goles con Toluca este lunes en la undécima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Con la igualada, Santos llegó a 16 puntos en el quinto lugar del grupo 1, mismo sector en el que Toluca es cuarto con 23 unidades.

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El duelo fue dominado por las Diablas que crearon múltiples ocasiones de anotar, pero Kathya Mendoza estuvo acertada en sus intervenciones para cerrar su portería

En el primer tiempo la guardameta intervino en tres ocasiones generados por la francesa Eugenie Le Sommer y uno más de su compatriota Faustine Robert.

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Actuación que repitió en el segundo tiempo con un par de atajadas a disparos de Le Sommer y uno de la jamaicana Deneisha Blackwood.

En otro partido del lunes, León superó por 2-0 al Atlante con gol de Valeria Razo.

En el primer tiempo la ecuatoriana Nayely Bolaños falló un penalti que impidió al local tomar ventaja.

En el segundo León anotó en un tiro de esquina que Valeria Razo remató de cabeza fuera del alcance de Jennifer Amaro.

En el minuto 83, Karen Jasso, recién ingresada, selló la victoria por 2-0 con un remate de zurda.

a undécima jornada del Apertura concluirá este martes con el partido entre el Guadalajara y el Necaxa. EFE