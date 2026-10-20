Dani Olmo se retira con molestias en el minuto 27

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El mediapunta del Barcelona Dani Olmo se retiró con molestias del partido de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain y fue sustituido por Fermín López en el minuto 27.

El jugador egarense se echó al césped del Parque de los Príncipes tras un encontronazo con el portugués Vitinha y abandonó el terreno de juego con evidentes muestras de dolor.

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Este percance físico del internacional español se produce a cinco días del clásico que el equipo azulgrana disputará el próximo domingo frente a Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

Pocos minutos antes, en el 20, el delantero francés del PSG Ousmane Dembélé también había tenido que ser sustituido por molestias en el muslo izquierdo. Ferran Torres entró en su lugar. EFE

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