Aviso amarillo por lluvias en Baleares, Jaén, Girona y las islas de La Palma y El Hierro

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Madrid, 20 oct (EFE).- El archipiélago balear junto con las provincias de Jaén (Andalucía) además de Barcelona -hasta las 9 horas- y Girona (Cataluña) están hoy bajo aviso amarillo (riesgo bajo) por lluvias, que podrán acumular más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Se suman bajo dicho nivel de riesgo por precipitaciones las islas de la Palma y El Hierro en Canarias, en donde se podrán recoger más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

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En Baleares el aviso amarillo, además de por lluvias, lo es asimismo por tormentas, al igual que en Cataluña, donde podrá registrarse además granizo y rachas fuertes de viento. Se prevé además temporal marítimo a partir de la tarde en la zona del Ampurdán (Girona), con nivel amarillo de riesgo.

Según las predicciones, las lluvias serán especialmente intensas en el Ampurdán (Girona)y en el archipiélago balear, con niveles de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

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Por otra parte, en el prelitoral de Girona podrán superarse los 20 litros por metro cuadrado en una hora y también en el litoral sur.

En el prelitoral de esa provincia y litoral sur podrán sobrepasarse los 80 litros por metro cuadrado en la franja de doce horas.

En Andalucía, en las zonas de Morena y Condado (Jaén), y también en Cazorla y Segura y en el valle del Guadalquivir podrán acumularse por la mañana 15 litros por metro cuadrado en una hora. EFE

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