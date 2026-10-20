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Arabia Saudí cancela su rally en Yeda ante los ataques de los hutíes del Yemen

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El Cairo, 20 oct (EFE).- Arabia Saudí ha cancelado el rally en la ciudad de Yeda, parte del Campeonato de Rally de Oriente Medio de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) 2026, que estaba previsto para el próximo noviembre, ante los continuos ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra el reino, informó este martes la federación saudí.

"La Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF) y la Saudi Motorsport Company (SMC), en coordinación con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), anuncian que el Rally de Arabia Saudí no se llevará a cabo como parte del Campeonato de Rally de Oriente Medio de la FIA 2026 (MERC)", afirmó la federación en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

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Esta decisión se ha tomado, de acuerdo con los organizadores, tras "una evaluación integral de los preparativos logísticos y de organización necesarios para albergar el rally, incluida la coordinación y las preparaciones operativas requeridas para cumplir con los estándares técnicos y organizativos establecidos y garantizar condiciones adecuadas para todos los participantes y partes interesadas".

Igualmente, reafirmaron en la nota su "compromiso" con el desarrollo del deporte del motor en el reino y "con el fortalecimiento de la cooperación con la FIA y las partes interesadas pertinentes".

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El evento, que iba a ser la última ronda del campeonato de Oriente Medio, estaba originalmente programado del 12 al 14 de noviembre para celebrarse en Yeda.

Esta decisión se suma a la larga lista de eventos que el reino ha cancelado por los ataques de los insurgentes yemeníes, que ha provocado casi una veintena de muertos civiles y daños en instalaciones, como el aeropuerto internacional de Riad, que cerró sus operaciones.

Arabia Saudí tiene previsto acoger la edición del año 2027 del Rally Dakar entre el 1 y el 15 de enero próximos, sin que de momento se haya anunciado ningún cambio en su programación, incluso pese a que una de las etapas está previsto que discurra por la ciudad de Yanbu, que ha sido atacada sistemáticamente por los rebeldes hutíes.

Arabia Saudí lidera la coalición militar que lucha contra los hutíes a favor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

La escalada comenzó en verano cuando el Ejército yemení se atribuyó un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, lo que provocó una respuesta de los hutíes y una ofensiva por ambas partes sobre el terreno en el Yemen, reanudando así un conflicto que data de hace más de una década pero que estaba congelado por una tregua desde 2022.EFE

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