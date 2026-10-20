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17-23. Los 49ers derrotan a Commanders y mantienen el invicto en cierre de semana 6 de NFL

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Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- Los San Francisco 49ers derrotaron este lunes por 17-23 a los Washington Commanders para mantenerse invictos en el partido con el que cerró la semana seis de la temporada de la NFL.

Brock Purdy lideró a los gambusinos con 264 yardas por pase y un envío a las diagonales. Christian McCaffrey colaboró con dos anotaciones por acarreo.

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Con Washington, Jayden Daniels pasó para 300 yardas y dos envíos de 'touchdown'.

San Francisco sigue en la cima de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) con marca de 6-0. Commanders es último en la división Este de la NFC con récord de un ganado, cuatro derrotas y un empate.

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Los 49ers mostraron su jerarquía en la primera mitad.

En su serie inaugural llevaron el balón a través de 64 yardas en nueve jugadas en una ofensiva que coronaron con un envío de Brock Purdy a las diagonales que atrapó George Kittle para tomar ventaja de 0-7.

Luego de un gol de campo de 51 yardas que hizo bueno Drew Stevens, que colocó el marcador 3-7, los gambusinos respondieron con otra larga ofensiva que recorrió 72 yardas en ocho jugadas hasta la anotación por la vía terrestre de Christian McCaffrey, que los colocó 3-13, por el punto extra fallado de Eddy Piñeiro.

En el segundo cuarto la defensiva de Commanders detuvo al ataque local cuando K'Lavon Chaisson provocó un balón suelto sobre McCaffrey, acierto que su ofensiva no capitalizó.

San Francisco volvió a la carga con otra largo recorrido de 69 yardas en 14 jugadas que concluyó con el segundo acarreo a la zona pintada de Christian McCaffrey que mandó el partido al descanso 3-20.

El equipo de Kyle Shanahan mantuvo su dominio en el reloj en el tercer cuarto, el cual arrancó con un ataque de 11 jugadas en las que recorrió 65 yardas en poco más de seis minutos, que concluyó con un gol de campo de 33 yardas que conectó Piñeiro para ponerse 3-23.

Washington reaccionó al final del periodo. Jayden Daniels al fin estableció su ataque con una serie de 65 yardas de 11 jugadas que coronó con un envío de anotación para Stefon Diggs que los acercó 10-23.

Reacción que continuó en el último cuarto con una ofensiva que concluyó con otro envío a la zona pintada que atrapó Rachaad White que recortó a 17-23.

Ante el apagón que sufrió el ataque de los gambusinos en la segunda mitad, Washington tuvo una última serie para intentar dar la vuelta al marcador, pero la defensiva detuvo a Daniels para sellar la victoria y conservar el invicto. EFE

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