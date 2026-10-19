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Sigue la inestabilidad y las tormentas fuertes en la Comunidad Valenciana y Baleares

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Madrid, 19 oct (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la situación de inestabilidad causada por la dana Adam continúe este lunes en la península y Baleares con tormentas de intensidad muy fuerte o torrencial en la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares.

A lo largo del día, irán debilitándose las precipitaciones en estas zonas y desplazándose hacia Cataluña, donde los chubascos pueden ser fuertes o muy fuertes y persistentes.

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En Andalucía, Ceuta y Melilla son probables las lluvias fuertes acompañadas de tormenta desde las primeras horas de la mañana. También son probables las precipitaciones, en general moderadas, en el litoral asturiano, las mesetas, Aragón y Navarra.

En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes y chubascos moderados en general, aunque con la probabilidad de que sean fuertes y persistentes en El Hierro.

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Son probables los bancos de niebla matinales en las montañas del norte y del sur peninsular y las brumas en el sudeste y el Mediterráneo.

Las máximas subirán en el este, la zona centro y Baleares y bajarán en el resto de la península y Canarias. Las mínimas bajarán de forma generalizada en todo el territorio. Se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte.

Predominará el viento de componentes norte y este en la península y Baleares, moderado en litorales, con tendencia a amainar, y flojo en el resto. Son probables las rachas muy fuertes en el litoral de la Comunidad Valenciana y Baleares durante la primera mitad del día.

En Canarias, el alisio será moderado y tenderá a flojo, de dirección variable.

- GALICIA: Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad baja y media en el litoral norte. Brumas y nieblas matinales en el interior de Lugo. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en A Mariña. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero descenso, sin cambios en el tercio norte. No se descartan heladas débiles en zonas altas de la Montaña de Ourense. Viento flojo del nordeste, más intenso en el litoral. Viento flojo variable en Ourense.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Intervalos de nubes bajas y medias, despejado por la noche. Brumas y posibilidad de nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. No se descartan lluvias débiles y dispersas, preferentemente en zonas del litoral. Cota de nieve en torno a 1400-1600 metros, al final del día ascenderá a 1600-1800 metros.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, en descenso en la zona central; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera y Picos. Viento flojo variable en el interior; en el litoral viento moderado del este, tendiendo a amainar en el transcurso de la tarde y estableciéndose el régimen de brisas a últimas horas.

- CANTABRIA: Intervalos de nubes medias y altas. Brumas y posibilidad de nieblas matinales en la Cordillera. No se descartan lluvias débiles y dispersas, preferentemente en zonas del litoral. Cota de nieve en torno a 1400-1600 metros, al final del día ascenderá a 1600-1800 metros.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, en descenso en Liébana; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en zonas altas de Liébana. Viento flojo variable en el interior; en el litoral soplará moderado del este, tendiendo a amainar en el transcurso de la tarde y estableciéndose el régimen de brisas a últimas horas.

- PAÍS VASCO: Cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en la mitad oriental. Posibilidad de brumas y nieblas matinales en el interior de Araba. Temperaturas mínimas en ligero descenso, descenso moderado en el litoral de Bikaia; máximas en descenso en Gipuzkoa y sin cambios en el resto. Viento flojo variable en el interior; en el litoral viento flojo a moderado del este.

- CASTILLA Y LEÓN: Nuboso en el tercio este y poco nuboso en el resto. Brumas matinales, más probables en montaña. No se descartan chubascos dispersos en el sureste desde la mañana.

Temperaturas mínimas sin cambios en el tercio este y en ligero descenso en el resto; máximas con cambios ligeros o sin cambios. Heladas débiles en zonas altas de montaña y algunas dispersas en la meseta. Viento del noreste o variable, flojo con algún intervalo de moderado.

- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Cielos nubosos desde primeras horas. Posibilidad de brumas y nieblas matinales en extremo noreste de la Comunidad. Probabilidad de lluvias débiles por la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la Ribera del Ebro; máximas en ligero descenso en la mitad occidental y en descenso en la mitad oriental. Viento flojo del noroeste en la Ribera del Ebro, tenderá a amainar por la tarde. Viento flojo variable en el resto.

- LA RIOJA: Nuboso, sin descartar alguna precipitación en la Sierra. Brumas matinales en la Sierra. Temperaturas en ligero descenso en la Ribera Baja y sin cambios en el resto. Heladas débiles en zonas altas de la sierra. Viento flojo variable.

- ARAGÓN: Cielo muy nuboso o cubierto con lluvias débiles o moderadas, más abundantes en la mitad oriental. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso notable en el cuadrante suroeste, en ascenso en la mitad oriental y en descenso en el cuadrante noroeste. Viento flojo de componentes norte y oeste.

- CATALUÑA: Cielo cubierto con chubascos acompañados de tormenta, que pueden ser localmente fuertes en la mitad oriental a partir de la tarde. Temperaturas en ascenso en el Valle de Arán y con pocos cambios en el resto. Viento moderado del norte en el Ampurdán y del noroeste en el sur de Tarragona; viento flojo de componente norte en el litoral y prelitoral, de componente oeste en la Depresión Central y de dirección variable en el Pirineo.

- EXTREMADURA: Poco nuboso. Probables brumas matinales en el tercio sur. Probables chubascos en el tercio sur por la tarde, que pueden ir acompañados de alguna tormenta. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o con cambios ligeros. Heladas débiles en cumbres del norte montañoso. Viento variable, flojo con algún intervalo moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: Predominio de cielos nubosos y cubiertos. Probables brumas y nieblas en zonas elevadas de la sierra al final del día. Precipitaciones débiles que serán más probables y frecuentes en zonas altas de la sierra y en el sureste de la Comunidad. Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos. Vientos flojos variables con predominio del nordeste en el centro y sur de la Comunidad.

- CASTILLA - LA MANCHA: Cielos nubosos y cubiertos. Probables brumas y nieblas matinales en el sureste de Albacete y en zonas elevadas de los sistemas montañosos al final del día. Precipitaciones débiles por la mañana en Guadalajara y el sureste de Albacete que se extenderán, más frecuentes e intensas, al resto de la Comunidad por la tarde y que pueden ir acompañadas de tormenta en las sierras del sur de Ciudad Real y de Albacete.

Temperaturas mínimas en descenso ligero. Temperaturas máximas con cambios ligeros. Vientos flojos variables con predominio de la componente este.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo cubierto, disminuyendo a intervalos nubosos de sur a norte por la tarde. Chubascos y tormentas fuertes, que en el litoral y prelitoral del sur de Valencia y el norte de Alicante pueden ser torrenciales, persistir hasta el mediodía y acumular localmente 300-400 mm entre el domingo y el lunes; en general tenderán a remitir por la tarde de sur a norte.

Temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en ascenso en el tercio norte y con pocos cambios en el resto. Viento moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, de componente norte en el litoral del Golfo de Valencia; viento flojo con intervalos de moderado de componente norte en el resto; a partir del mediodía, disminuirá a flojo en general y girará a componente oeste en Castellón y Valencia y a sur en Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: Intervalos de cielos nubosos, con probables chubascos ocasionales, que podrán ser localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormentas en el litoral durante la madrugada. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas con pocos cambios. Vientos entre flojos y moderados de componente norte.

- ILLES BALEARS: Cielo cubierto tendiendo a intervalos nubosos. Lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, acompañados de tormenta, remitiendo durante el día. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ascenso. Viento moderado del este y nordeste disminuyendo desde la mañana a componente sur entre flojo y moderado.

- ANDALUCÍA: Intervalos de cielos nubosos, con probables chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas, localmente fuertes y con mayor probabilidad en zonas de montaña. Probabilidad de que sean muy fuertes y persistentes en el extremo oriental durante la madrugada. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur.

- CANARIAS: En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional de madrugada y en horas centrales. En las islas montañosas, intervalos nubosos con lluvias en general débiles, especialmente en el norte y este, donde podrían ser persistentes a primeras horas; a partir del mediodía se abrirán claros en costas y tenderá a nuboso en zonas de interior, con precipitaciones ocasionales tipo goterón por la tarde.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas del interior de las islas montañosas. Viento moderado de componente norte, que disminuirá a flojo a lo largo del día, con predominio de las brisas a partir de la tarde.EFE

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