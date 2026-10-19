Madrid promueve una muestra sobre ETA en el Museo de Víctimas del Comunismo de Washington

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Madrid, 19 oct (EFE).- La Comunidad de Madrid promoverá junto a la Fundación Universitaria San Pablo-CEU la organización de una exposición sobre ETA en el Museo de Víctimas del Comunismo de Washington, que se podrá ver desde el próximo 21 de enero hasta junio de 2027.

La muestra se titula 'ETA: la historia del terrorismo nacionalista en España' y la Comunidad de Madrid aportará 100.000 euros a la iniciativa, según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro informativo con la prensa

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Con este proyecto, la Comunidad pretende "recordar y homenajear a las víctimas" y "dar a conocer al público estadounidense lo que significó el terrorismo de ETA".

García Martín no ha aclarado si la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, viajará a Washington para visitar la exposición, puesto que aún no se ha determinado "la presencia institucional", aunque sí ha confirmado que él se desplazará a la capital estadounidense.

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Asimismo, ha explicado que fue la Fundación Universitaria San Pablo-CEU la que ofreció la iniciativa a la Comunidad de Madrid, que no ha mantenido contactos al respecto con otras administraciones públicas.

La muestra contará con un recorrido circular en una sala en la que se instalarán cinco áreas diferenciadas y un espacio inmersivo, y se expondrán 50 fotografías y tres vídeos.

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Además, el proyecto incorpora un programa complementario de hasta seis actividades paralelas, incluyendo conferencias, mesas redondas, testimonios de víctimas, proyecciones documentales y coloquios.

El Museo de Víctimas del Comunismo de Washington abrió en 2022 y está gestionado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, una entidad privada sin ánimo de lucro. EFE

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