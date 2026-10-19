Las lluvias mantienen cortadas 15 vías en Alicante, Córdoba, Sevilla, Toledo y Valencia

Guardar

Madrid, 19 oct (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 15 carreteras secundarias en las provincias de Alicante, Córdoba, Sevilla, Toledo y Valencia debido al temporal de lluvias.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

En la provincia de Alicante, las carreteras afectadas son la CV-742 y la CV-747, en Jávea; la CV-678, CV-700, CV-715, CV-727 y CV-728, todas ellas en el entorno de Pego; la CV-700, en La Vall de Gallinera; la CV-723, en Dénia, y la CV-740, en Teulada.

En Valencia, permanece cerrada al tráfico la CV-670, a la altura de Oliva.

La DGT también ha informado del cierre de la N-301 en Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo; de la CO-4103, en Bujalance, y la CO-4207, en Montilla, ambas en Córdoba; y de la SE-6300, en Lebrija, en Sevilla. EFE

PUBLICIDAD