La UME se moviliza de urgencia ante avisos de inundaciones en Oliva (Valencia)

Guardar

València, 19 oct (EFE).- Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Miliar de Emergencias (UME) han salido de su base valenciana en Bétera para sumarse junto a los servicios de emergencias a los avisos de inundaciones en Oliva, causadas por la dana Adam que descarga sin cesar desde anoche.

Así lo acaba de anunciar la UME mientras la Generalitat informa de que ha activado la situación 2 de emergencia y por ello ha convocado una reunión del CECOPI a las 7.00 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias (dos horas antes de la reunión prevista desde anoche), tras la cual se atenderá a los medios para ofrecer los últimos datos disponibles de este episodio que está dejando registros históricos en la comarca de la Safor y de la Marina Alta.

PUBLICIDAD

Según la Agencia Estatal de Meteorología, la tormenta está siendo de una adversidad potencial muy alta o extrema en la Safor y norte de la Marina Alta; entre Pego, Real de Gandia, Villalonga y Barx se superan los 500 l/m² en las últimas 48 horas y puntualmente se superan los 600 l/m2.

En estaciones de Avamet se superan los 600 l/m² en las últimas 36 horas en la zona entre Pego y Forna, en la Marina Alta, con 651.0 en Forna hasta las 06:30 de la madrugada, por lo que Aemet asegura se trataría del episodio de lluvia más importante en la zona desde noviembre de 1987.

PUBLICIDAD

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia exige la máxima precaución en esas zonas pues efectivos de este organismo han sido ya movilizados para realizar servicios de rescate y acumulaciones de agua. EFE