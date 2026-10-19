La Generalitat envía un Es-Alert pidiendo a la población no desplazarse por inundaciones

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València, 19 oct (EFE).- La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert pidiendo a la población de las zonas afectadas por las lluvias persistentes e intensas y las inundaciones por desbordamientos y acumulación de agua en la Comunitat que no circulen evitando desplazamientos y permanezcan en sus viviendas.

El mensaje insta a los ciudadanos a alejarse de ríos, barrancos y cauces, subir a plantas superiores si el agua entra en su vivienda y no bajar a sótanos, ni garajes, ni usar ascensores.

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Emergencias les pide asimismo que presten especial atención a personas vulnerables y en caso de emergencia llamar al teléfono 112. EFE