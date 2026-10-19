La española Irene Guerrero anota en triunfo del América sobre Pachuca en el Apertura

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México, 18 oct (EFE).- La española Irene Guerrero anotó un gol este domingo en el triunfo del América 2-1 sobre el Pachuca en partido de la undécima jornada del torneo Apertura femenino del fútbol mexicano.

Además de Guerrero, anotó la brasileña Geyse, máxima anotadora del certamen; por Pachuca marcó la estadounidense Mackenzee Vance.

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Las Águilas se mantienen en la cima del grupo dos con 28 puntos; Pachuca es sexto con 10 unidades en el mismo sector.

El América se hizo con el control del balón desde el inicio del juego.

Capitalizó su dominio al minuto cinco, en jugada por derecha de la estadounidense Sarah Luebbert, quien entró al área y cedió al acompañamiento de Irene Guerrero, que empujó el balón lejos del alcance de la guardameta para el 1-0.

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Las Águilas insistieron con remates de Scarlett Camberos, Luebbert y Guerrero, pero Esthefanny Barreras impidió con sus oportunas atajadas la caída de su arco.

El asedio local siguió hasta que Geyse anotó el 2-0 minuto 30 en una acción en la que por derecha la brasileña se quitó a un par de defensas, entró al área y fusiló a Barreras.

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El Pachuca anotó el 2-1 al minuto 35 en jugada por el centro en la que Mackenzee Vance recibió el balón, esquivó a la guardameta y remató a la red.

En la segunda mitad la propuesta ofensiva de ambos equipos provocó un constante ida y vuelta sobre ambas porterías, pero las delanteras de ambos equipos no tuvieron puntería.

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Este lunes el Toluca recibirá al Santos Laguna y el Atlante visitará al León.

La undécima jornada terminará el martes con el duelo entre Guadalajara y Necaxa. EFE