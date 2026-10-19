La edición independiente lidera la producción de ficción y publica 4 de cada 10 títulos

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Granada, 19 oct (EFE).- Las editoriales independientes publican cuatro de cada diez títulos de ficción en España y se han convertido en el principal motor del sector al haber alcanzado en 2025 el 39 % de los títulos frente al 30 % de los grandes grupos.

Según el informe del proyecto LETRAL-IA de la Universidad de Granada (UGR), que ha analizado 344.501 registros ISBN publicados entre 2001 y 2025, se ha producido una profunda transformación del ecosistema editorial español, donde el cómic ha consolidado su expansión como uno de los segmentos más dinámicos del mercado y la autopublicación ha perdido peso.

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El análisis se ha centrado en el número de títulos publicados y no en sus ventas, lo que implica que, aunque las editoriales independientes sí son responsables del mayor volumen de novedades de ficción que se incorporan cada año al catálogo español, no facturan necesariamente más que los grandes conglomerados.

Los datos muestran, además, que muchas de estas editoriales han construido una identidad sostenida y reconocible.

Es el caso de Siruela, Galaxia Gutenberg, Nórdica, Impedimenta, Acantilado y Libros del Asteroide.

El informe "El mapa del libro español del siglo XXI: veinticinco años de ficción desde la cultumetría crítica" identifica también un cambio de ciclo en la autopublicación, que creció durante la década de 2010 y alcanzó su máximo en 2021, cuando llegó a representar el 30 % de los títulos de ficción.

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Desde entonces, su peso se ha reducido hasta el 15 % de 2025.

Los autores del estudio subrayan que la caída de la producción de diversas plataformas y sellos comerciales de autoedición sugiere una corrección tras años de expansión acelerada y sobreoferta.

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Esta contracción no implica la desaparición de la autopublicación, que continúa siendo un actor relevante, pero sí la pérdida de la centralidad alcanzada durante los años anteriores.

Además, la novela gráfica, el cómic y el manga constituyen una de las transformaciones más importantes del mercado editorial español.

La cuota de novela gráfica y cómic pasa del 2,7 % de la producción en 2010 al 11,2 % en 2025. Los cómics clasificados en géneros específicos avanzan del 1,1 % al 5,8 %.

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En este ámbito, sellos como Planeta Cómic, Norma Editorial o Panini mantienen volúmenes elevados y relativamente estables, lo que indica que no se trata de un crecimiento coyuntural, sino de la consolidación de uno de los segmentos más dinámicos de la edición actual.

El informe constata que español concentra algo más del 81 % de los títulos, seguido del catalán, con más del 11 %, y del gallego y el euskera, con aproximadamente el 1,5 % cada uno.

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Las editoriales independientes y los sellos educativos, infantiles e institucionales sostienen buena parte de la publicación en las lenguas cooficiales.

En las independientes, el catalán representa el 16,35 % del catálogo; el gallego, el 4,18 %, y el euskera, el 3,44 %. En cambio, la autopublicación y el cómic y manga especializados concentran más del 96 % de su producción en español.

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Según los autores, la pluralidad lingüística del ecosistema depende, por tanto, de segmentos editoriales concretos capaces de mantener catálogos en lenguas distintas de la hegemónica.

Además, el informe estima un techo estructural de alrededor de 25.500 títulos anuales.

Muestra que, después de dos décadas de fuerte expansión, la producción parece haber entrado en una fase de madurez, con valores recientes situados entre aproximadamente 23.000 y 26.000 títulos al año. EFE

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