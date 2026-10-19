El temporal de lluvias deja acumulados históricos de más de 600 l/m2 en la C.Valenciana

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València, 19 oct (EFE).- El temporal de lluvias intensas y persistentes en el litoral sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante está dejando acumulados de agua históricos en las comarcas de La Safor y la Marina Alta, con 638,5 l/m2 registrados en 24 horas en Pego (Alicante) y 635,2 l/m2 en Forna (Atzúbia, Alicante).

Según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), otros registros significativos han sido los 559,3 l/m2 de Villalonga (Valencia), 537,2 l/m2 de la Vall d'Ebo (Alicante) y los 518,8 l/m2 de Real de Gandia (Valencia).

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En la localidad de Barx se han registrado 505,6 l/m2, en Gandia 487,3 l/m2; en Oliva 457,4 l/m2; en Palma de Gandia 456,8 l/m2 y en Alfauir 435,4 l/m2, en la provincia de Valencia . EFE