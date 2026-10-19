El alcalde de Gandia pide a la población que extreme la precaución y se queden en casa

Guardar

Valencia, 19 oct (EFE).- El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha pedido a los vecinos del municipio que sigan extremando la precaución, se queden en casa y suban a las plantas altas de las viviendas ante el temporal de lluvias intensas y tormentas que sigue activo en la zona.

"Hay que seguir extremando la precaución", pide Prieto en un mensaje en las redes sociales oficiales del ayuntamiento, que indica que las últimas horas han sido complicadas "pero las estamos afrontando con todos los efectivos y dispositivos desplegados por la ciudad".

PUBLICIDAD

"Las estamos afrontando y juntos seguro que las superamos", finaliza el mensaje.

El Ayuntamiento de Gandia ha convocado una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) a las 07:15 horas, en la que se aborda la situación del municipio. EFE

PUBLICIDAD