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Bomberos atienden en Cataluña 19 avisos esta tarde-noche y 106 en total desde la mañana

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Madrid, 20 oct (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han atendido 19 avisos relacionados con las lluvias caídas en la región entre las 19:00 horas y las 22:00 horas de este lunes y un total de 106 desde las 7:00 horas.

La mayor parte de las intervenciones de los bomberos registradas entre las 19:00 y 22:00 horas, según han especificado en X, se han producido en la Región Metropolitana Norte, donde han tenido siete avisos; cuatro en la Región de Lleida, el mismo número en la Región Metropolitana Sur, dos en la Región de Tarragona y uno en la Región Centro y en la de Girona.

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En la mayoría de casos, los bomberos han sido requeridos por caída de árboles, vehículos bloqueados por el agua, y algún derrumbe parcial, sin heridos.

También se han registrado bastantes avisos por desprendimientos de piedras en la carretera, sobre todo en la demarcación de Lleida, donde se han contabilizado once.

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Asimismo, Protección Civil ha informado sobre las 23:00 horas del lunes de que el río Gaià había superado el umbral de alerta en la estación de Vilabella (Tarragona), con un caudal de 5,66 metros cúbicos por segundo, por lo que ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen al cauce ni atraviesen vados o zonas inundables.

Protección Civil también ha indicado en un comunicado que mantendrá activo durante toda la madrugada de este martes el Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT) en fase de alerta, aunque ha aclarado que, por el momento, "el episodio ha evolucionado sin importantes afecciones".

Igualmente, realizará un seguimiento de las precipitaciones y mantendrá la coordinación con los organismos de cuencas, municipios y cuerpos operativos.

El jefe de Predicción del Servicio Meteorológica de Cataluña, Santi Segalà, ha adelantado que las previsiones indican que a partir de este martes por la mañana la semana será en Cataluña "mas tranquila en cuanto a precipitaciones".

Este mismo organismo ha señalado que durante la madrugada de este martes se mantendrá el aviso por la posibilidad de superar localmente los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, así como que "el grado máximo de peligro es de cuatro sobre seis en el litoral y el prelitoral".

También se va a mantener el aviso por la posibilidad de superar los 60 litros por metro cuadrado en tres horas en el litoral y prelitoral, especialmente en la mitad norte, así como el aviso de acumulación de más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en comarcas del Pirineo y Prepirineo central y oriental.

En la jornada de este lunes los registros más destacados se han producido en Falset (Tarragona), con 66,9 litros por metro cuadrado; Tivissa, con 64,4; Torroja del Priorat, con 55,4; el pantano de Siruana, con 53,4, y las Casas de Alcanar, con 51,2. EFE

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