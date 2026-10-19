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4-2. Independiente del Valle golea a Universitario y buscará clasificarse ante Palmeiras

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Quito, 18 oct (EFE).- El equipo femenino de Independiente del Valle goleó este domingo por en Quito por 4-2 a Universitario de Deportes y buscará sellar en la última fecha del Grupo B su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La formación ecuatoriana cerrará su campaña en la fase de grupos contra el ya clasificado Palmeiras.

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Un autogol de Stephanie Lacoste, a los 2 minutos, y los tantos de Nicole Charcopa (8) y las colombianas Karol Murcia (41) y Karen Páez (78) garantizaron la victoria de Independiente del Valle.

Descontó con un doblete Pierina Núñez para la entidad peruana, que quedó eliminada al enlazar hoy su segunda derrota.

El equipo ecuatoriano abrió el marcador tras un centro de Murcia que Lacoste desvió hacia su propia portería; mientras que Charcopa amplió la ventaja a los 8 minutos, tras una asistencia de Karen Litardo.

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La peruana Núñez descontó con remate elevado, pero la colombiana Murcia hizo el tercero del Independiente.

Núñez volvió a marcar para Universitario, que cerrará su participación el miércoles frente al Belgrano argentino, que suma un punto.

Universitario quedó con diez jugadoras desde el minuto 44, cuando Daiana Farías fue expulsada por cortar una manifiesta ocasión de gol de la colombina Páez.

Independiente anotó el cuarto gol al minuto 78, gracias a que Páez pescó un rebote y remató a placer con golpe de cabeza. EFE

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