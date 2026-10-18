Un hombre ha sido secuestrado hoy en la Cerdanya (Girona), el segundo este domingo

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Barcelona, 18 oct (EFE).- Un hombre ha sido secuestrado este domingo en la comarca de la Cerdanya (Girona) y posteriormente hallado con heridas leves por los Mossos en el interior de un vehículo, lo que supone la segunda detención ilegal registrada hoy en Cataluña.

Fuentes de los Mossos han explicado a EFE que a primera hora de esta mañana, un testigo ha alertado de que unos hombres habían abordado a otro en esa comarca y de que lo habían introducido en un vehículo, con el que han huido.

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La policía catalana ha establecido entonces un dispositivo de búsqueda que ha conducido a la localización de un vehículo en el municipio de Fontanals de Cerdanya, en cuyo interior se encontraba el hombre herido.

La víctima ha sido trasladada al hospital pero no se teme por su vida, según las mismas fuentes, que han puntualizado que la investigación del caso sigue abierta para localizar a los autores de la detención ilegal.

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Este es el segundo secuestro ocurrido hoy en Cataluña tras el registrado sobre las cuatro de la mañana en una calle del barrio del Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

En este caso, el hecho ha sido denunciado por la familia del secuestrado, que ha presenciado lo sucedido ya que ha ocurrido enfrente de su casa.

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Este hombre ha sido obligado también por otras cuatro personas a entrar en un coche, con el que han huido. La víctima aún no ha sido localizada.

Las citadas fuentes han indicado que, si bien ambos casos tienen "la misma tipología", en principio no habría relación entre ellos. EFE