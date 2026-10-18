Un detenido en San Andrés del Rabanedo (León) por una agresión sexual cometida en enero

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León, 18 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en San Andrés del Rabanedo (León) a un hombre como supuesto autor de una agresión sexual a una mujer el pasado enero, y al que se le considera también responsable de un delito de acoso sexual denunciado en otra provincia.

La investigación la ha desarrollado el Grupo Operativo Local de Policía Judicial después de que el 25 de enero una mujer alertara de que había sido víctima de una agresión sexual en su puesto de trabajo, por un hombre al que no conocía, ha explicado la Policía Nacional este domingo en nota de prensa.

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Los agentes, tras el visionado de imágenes de cámaras de seguridad y el cruce de información, pudieron identificar al supuesto autor, un hombre condenado anteriormente por delitos sexuales, que vivía en la zona pero de forma discreta, después de haberse trasladado desde otra comunidad autónoma.

Una vez confirmada su identidad y determinado su paradero, los investigadores lo detuvieron casi nueve meses después de la agresión, y fue puesto a disposición judicial acusado de un delito de agresión sexual.

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También se le considera responsable de un delito de acoso sexual cometido en otra provincia.EFE