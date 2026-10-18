Protestas en varias ciudades para incluir los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal

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Sevilla/Madrid, 18 oct (EFE).- Cientos de personas han respondido este domingo en varias ciudades españolas a la convocatoria del Partido Animalista (Pacma) para exigir la inclusión de los perros utilizados para la caza en la Ley de Bienestar Animal y en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos.

Unas 200 personas se han concentrado en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla este mediodía, dentro de la campaña 'Perros de caza: ¡incluidos en la ley ya!', ha servido para reclamar que la protección de los perros no dependa de la actividad para la que sean utilizados y pide acabar con las exclusiones.

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La campaña, según ha informado la organización a través de su página web, reivindica la misma protección para los perros destinados a la caza, guarda y pastoreo, actividades profesionales y específicas y cuerpos de seguridad, con medidas frente al abandono y el maltrato.

Además de en Sevilla, se han convocado concentraciones en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid, A Coruña o Málaga.

De forma paralela a las movilizaciones, Pacma va a coordinar con organizaciones extranjeras la entrega de una carta en 30 consulados españoles para solicitar la inclusión de los perros de caza en ambas normas.

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Esta acción busca trasladar la reivindicación al ámbito internacional y sumar presión para impulsar los cambios legislativos reclamados.

La iniciativa da continuidad a las peticiones del Pacma para reforzar la protección de estos animales.

El pasado 16 de febrero, la formación política exigió al Gobierno medidas para proteger a los perros de caza tras el hallazgo de dos galgos muertos con signos de violencia en Puente Genil (Córdoba). EFE

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(foto) (vídeo)