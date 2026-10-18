Nogueras replica a Feijóo que Junts registró una ley antiokupas y que está "bloqueada"

26/08/2026 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). Nogueras reclamó ayer en un mensaje en su cuenta de X que Cataluña quede fuera del reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta: "Catalunya quedará fuera del reparto o el Gobierno español no tendrá ni un voto nuestro". POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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La candidata de Junts al Congreso por Barcelona y portavoz del partido en la Cámara en la anterior legislatura, Míriam Nogueras, ha replicado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó, que Junts registró hace 3 años una ley antiokupas en el Congreso que se admitió a trámite y "está bloqueada por los bloques españoles".

Así se ha expresado en un apunte en 'X' en respuesta a las palabras de Feijóo este domingo en Barcelona, donde ha pedido al alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, que lidere la ponencia de una ley contra la ocupación.

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"Cuando tu vas, nosotros volvemos. Cuando España va, Catalunya ya vuelve", ha apuntado Nogueras.