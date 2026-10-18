Nogueras replica a Feijóo que Junts registró una ley antiokupas y que está "bloqueada"

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona y portavoz del partido en la Cámara en la anterior legislatura, Míriam Nogueras, ha replicado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó, que Junts registró hace 3 años una ley antiokupas en el Congreso que se admitió a trámite y "está bloqueada por los bloques españoles".
Así se ha expresado en un apunte en 'X' en respuesta a las palabras de Feijóo este domingo en Barcelona, donde ha pedido al alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, que lidere la ponencia de una ley contra la ocupación.
PUBLICIDAD
"Cuando tu vas, nosotros volvemos. Cuando España va, Catalunya ya vuelve", ha apuntado Nogueras.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol
La delegación sindical asegura que todas las actuaciones de limpieza podrían haberse realizado desde el interior de las instalaciones, sin necesidad de cerrarlas
El pueblo siciliano que parece sacado de una película: combina ruinas antiguas, playas turquesas y paisajes volcánicos
Un destino que seduce con su teatro griego, sus calles históricas, la isla Bella y unas vistas privilegiadas del mar Jónico y el Etna
Un tribunal confirma la pensión de gran invalidez a un hombre con una lesión medular desde que tenía dos años: la Seguridad Social se oponía
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó por unanimidad que el trabajador tiene derecho a cobrar 1.620,92 euros mensuales y un complemento de 1.131,72 euros
Última hora de las lluvias de la DANA Adam: La Safor es la comarca más afectada tras registrar más de 200 l/m2 esta mañana
El litoral mediterráneo ha sido el epicentro de actuación de la dana Adam este fin de semana, elevando a alerta roja por peligro extraordinario en el sur valenciano y en el norte alicantino
Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once
Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once
MÁS NOTICIAS