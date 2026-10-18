Nogueras (Junts) afirma que cuando tienen fuerza pueden "influir en todo lo que pasa en Madrid"

26/08/2026 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). Nogueras reclamó ayer en un mensaje en su cuenta de X que Cataluña quede fuera del reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta: "Catalunya quedará fuera del reparto o el Gobierno español no tendrá ni un voto nuestro". POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

Guardar

La candidata de Junts a las elecciones generales por Barcelona, Miriam Nogueras, ha afirmado que su partido ha demostrado que, cuando ha tenido fuerza suficiente, ha podido "condicionar e influir en todo lo que pasa en Madrid".

En declaraciones este domingo en Barcelona, ha presentado a Junts como "el único partido de obediencia estrictamente catalana que se presenta a estas elecciones" y el único partido que no se ha dejado arrastrar por los extremos.

PUBLICIDAD

"Somos los del medio", ha reivindicado, y que Junts tenga fuerza, ha añadido, es lo que permite a Cataluña ser fuerte y que la voz de los catalanes sea escuchada.

"Nosotros lo hemos hecho siempre poniendo por delante los intereses y el beneficio de los ciudadanos de Catalunya y pudiendo frenar a los dos bloques españoles que cada vez están más arrastrados por los extremos", ha expresado.

PUBLICIDAD

Ha añadido que su única prioridad es, más allá de los bloques ideológicos, defender los intereses de Cataluña: "Algunos acuden a Madrid a obedecer y a hacer servilismo. Nosotros vamos a defender los intereses de Catalunya".