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Nogueras (Junts) afirma que cuando tienen fuerza pueden "influir en todo lo que pasa en Madrid"

26/08/2026 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). Nogueras reclamó ayer en un mensaje en su cuenta de X que Cataluña quede fuera del reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta: "Catalunya quedará fuera del reparto o el Gobierno español no tendrá ni un voto nuestro". POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
26/08/2026 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). Nogueras reclamó ayer en un mensaje en su cuenta de X que Cataluña quede fuera del reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta: "Catalunya quedará fuera del reparto o el Gobierno español no tendrá ni un voto nuestro". POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La candidata de Junts a las elecciones generales por Barcelona, Miriam Nogueras, ha afirmado que su partido ha demostrado que, cuando ha tenido fuerza suficiente, ha podido "condicionar e influir en todo lo que pasa en Madrid".

En declaraciones este domingo en Barcelona, ha presentado a Junts como "el único partido de obediencia estrictamente catalana que se presenta a estas elecciones" y el único partido que no se ha dejado arrastrar por los extremos.

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"Somos los del medio", ha reivindicado, y que Junts tenga fuerza, ha añadido, es lo que permite a Cataluña ser fuerte y que la voz de los catalanes sea escuchada.

"Nosotros lo hemos hecho siempre poniendo por delante los intereses y el beneficio de los ciudadanos de Catalunya y pudiendo frenar a los dos bloques españoles que cada vez están más arrastrados por los extremos", ha expresado.

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Ha añadido que su única prioridad es, más allá de los bloques ideológicos, defender los intereses de Cataluña: "Algunos acuden a Madrid a obedecer y a hacer servilismo. Nosotros vamos a defender los intereses de Catalunya".

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