Nogueras (Junts) afirma que cuando tienen fuerza pueden "influir en todo lo que pasa en Madrid"

La candidata de Junts a las elecciones generales por Barcelona, Miriam Nogueras, ha afirmado que su partido ha demostrado que, cuando ha tenido fuerza suficiente, ha podido "condicionar e influir en todo lo que pasa en Madrid".
En declaraciones este domingo en Barcelona, ha presentado a Junts como "el único partido de obediencia estrictamente catalana que se presenta a estas elecciones" y el único partido que no se ha dejado arrastrar por los extremos.
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"Somos los del medio", ha reivindicado, y que Junts tenga fuerza, ha añadido, es lo que permite a Cataluña ser fuerte y que la voz de los catalanes sea escuchada.
"Nosotros lo hemos hecho siempre poniendo por delante los intereses y el beneficio de los ciudadanos de Catalunya y pudiendo frenar a los dos bloques españoles que cada vez están más arrastrados por los extremos", ha expresado.
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Ha añadido que su única prioridad es, más allá de los bloques ideológicos, defender los intereses de Cataluña: "Algunos acuden a Madrid a obedecer y a hacer servilismo. Nosotros vamos a defender los intereses de Catalunya".
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