McNulty logra su primer triunfo como campeón del mundo al ganar la Clásica del Véneto

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Redacción Deportes, 18 oct (EFE).- El ciclista estadounidense Brandon McNulty, del equipo UAE, consiguió este domingo su primera victoria con el maillot arcoíris de campeón del mundo en la Clásica del Véneto, en la que se impuso, en solitario, por delante del danés Anthon Charming, segundo, y su compañero de equipo, el francés Pavel Sivakov, tercero.

El estadounidense de 28 años consiguió su primera victoria desde que ganara la prueba de ruta en el Campeonato del Mundo, el pasado 27 de septiembre, en Montreal; y obtuvo en el circuito italiano, de 157,6 kilómetros, la vigésima cuarta victoria de su carrera.

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El pelotón quedó a más de un minuto y medio de distancia sobre McNulty, que lanzó el ataque en los kilómetros finales para conseguir la victoria en solitario con la ventaja de más de un minuto sobre Charming, del Uno-X Mobility. EFE