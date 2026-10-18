Matarazzo: “Todo ha sido positivo para poder crecer como equipo”

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Málaga, 18 oct (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, elogió el “buen fútbol ofensivo” de su equipo tras el triunfo ante el Málaga en La Rosaleda (2-5), un partido del que destacó que “todo ha sido positivo para poder crecer” en LaLiga EA Sports.

“Empezamos el partido muy bien y eso es importante ante un Málaga que en casa tiene mucha energÍa. Jugamos un fútbol ofensivo muy bueno, incluso tuvimos oportunidad para marcar más. Todo ha sido positivo para poder crecer como equipo en LaLiga”, señaló el técnico del cuadro donostiarra.

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“Hoy encontramos a un equipo con buen juego ofensivo, dificultades de presionar, con buenos delanteros, les deseo lo mejor en los siguientes partidos. Propusimos un fútbol de energía en ataque, dominando y creando oportunidades en transiciones. Estoy muy feliz del rendimiento ofensivo de hoy”, añadió.

Sobre Take Kubo y Mikel Oyarzábal, goleadores este domingo, dijo que el tanto del japonés “fue fantástico, es muy determinante, tiene una gran mentalidad e hizo un gran primer tiempo”, y de Mikel que es “un profesional top que quiere ganar hasta cada partido de entrenamiento, es humilde y un gran líder”.

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También elogió al lateral Héctor Fort y “su manera de defender y conectar con Take”, aunque hubo “muchos jugadores que lo hicieron muy bien” en el 2-5 en La Rosaleda.

No obstante, Matarazzo advirtió de que deberán “encontrar el equilibrio” entre no encajar dos goles para tener que meter cinco y tomar decisiones inteligentes. "Hay partidos donde no estaremos tan acertados arriba y habrá que defender mejor y dar pasos adelante", subrayó. EFE

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