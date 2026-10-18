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Marie-Madeleine Lütters y Severino Felipe López vencen en la TUI Palma Marathon Mallorca

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Palma, 18 oct (EFE). - La alemana Marie-Madeleine Lütters y el español Severino Felipe López han sido los vencedores de la distancia reina de la TUI Palma Marathon Mallorca, los 42 kilómetros, en una jornada marcada por el ambiente festivo y los récords de participación de la vigésimo segunda edición del evento.

En la categoría femenina, la alemana Marie-Madeleine Lütters se ha impuesto con un tiempo de 2 horas, 56 minutos y 59 segundos tras dominar la prueba en solitario, mientras que el podio lo han completado su compatriota Theresa Griesbach y la británica Alex Richer.

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Por su parte, el albaceteño Severino Felipe López dio la sorpresa al ganar con una marca de 2 horas, 35 minutos y cuatro segundos, seguido del mallorquín Toni Melis y el portugués Luis Quintas.

En la distancia de medio maratón, la alemana Maria Brand (1 hora, 20 minutos y 17 segundos) y el escocés William Beattie (1 hora, nueve minutos y 11 segundos) han logrado la victoria en la distancia de medio maratón.

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En la prueba de 10 kilómetros por el centro de Palma, la alemana Svenja Discher (39 minutos y 28 segundos) y el neerlandés Thomas Cremers (31 minutos y 36 segundos) han sido los vencedores, en la distancia más corta de las tres celebradas este domingo.

La prueba ha contado con un 48 % de participación femenina y un 94 % de corredores extranjeros, procedentes de hasta 72 países distintos, atraídos por el recorrido que la prueba balear ofrece con salida y meta en el Paseo Marítimo de Palma.EFE

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(foto)

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