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La Generalitat Valenciana avisa del riesgo de desbordamiento de cauces y barrancos

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València, 18 oct (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado de que las precipitaciones intensas y persistentes registradas durante las últimas 24 horas en el sur de Valencia y norte de Alicante han producido la activación de ríos y barrancos, especialmente en las comarcas de La Safor y la Marina Alta, por lo que hay riesgo de desbordamientos.

La situación meteorológica, añade, advierte de la posibilidad de que a últimas horas de hoy y primeras de este lunes en estas zonas se reactiven las precipitaciones con un carácter muy persistente, afectando a zonas cuyas cuencas tienen un alto nivel de saturación, de modo que el incremento de las lluvias puede generar desbordamientos con graves afectaciones en los municipios ribereños.

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Las cuencas en las que se mantiene una especial vigilancia son las siguientes:

-En la comarca de La Safor: rio Vaca, barranco de Beniopa, rio Serpis y su afluente Vernissa, así como la rambla Gallinera.

-En la comarca de La Marina Alta: barranco Portell, rio Girona, rio Alberca, rio Gorgos y pequeños barrancos del Montgó.

-En la comarca de La Ribera Alta: no se descarta que los barrancos de la margen derecha del Xúquer puedan tener problemas, especialmente los barrancos del Estret, de la Casella y de Barxeta, en función de la evolución de las precipitaciones.

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Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios afectados que constituyan sus comités de coordinación local (Cecopal) para efectuar el seguimiento y avisos necesarios ante los posibles desbordamientos.

También que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Desde los municipios pueden acceder a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos' y aconseja a la población consultar las páginas oficiales y redes sociales del 112 de Emergencias.

En caso de producirse incidencias importantes en un municipio, añade, éste deberá informar al Centro de Coordinación de Emergencias por los canales habituales o a través del teléfono de emergencias 112. EFE

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