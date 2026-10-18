Espana agencias

La era Antetokounmpo comienza en Miami con el anillo como única meta

Guardar

Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 18 oct (EFE).- La llegada este verano de Giannis Antetokounmpo a Miami dio un vuelco radical a las aspiraciones de los Heat, que llevaban varios años incrustados en la temida zona media de la NBA, y abre una nueva etapa en la que no existe margen de error para el equipo de Florida: solo vale el anillo.

PUBLICIDAD

"El objetivo es ganar el campeonato. Ha habido muchos jugadores que han jugado aquí y han tenido éxito, y yo quiero ser parte de eso", sostuvo el jugador griego en la jornada de atención a los medios antes del inicio del curso, acompañado por Bam Adebayo, su amigo y la otra cara de la franquicia.

Antetokounmpo sabe de lo que habla. Su primer año en la liga fue el último del 'Big Three' de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh en Miami, y aunque aquella temporada los Heat cayeron en las Finales, el último estandarte de campeón que cuelga del techo del Kaseya Center se remonta precisamente a esa etapa dorada (2013).

PUBLICIDAD

Cinco años después de conquistar su primer y único anillo con los Milwaukee Bucks, la urgencia del griego por volver a lo más alto se cruzó con la necesidad de los Heat de dar un golpe sobre la mesa, lo que derivó en el traspaso de 'Anteto' al sur de Florida.

Su incorporación fue el detonante de uno de los veranos más movidos para los Heat desde aquel 2010 en el que juntaron al trío de superestrellas, con el objetivo de replicar nuevamente ese éxito.

Además de Antetokounmpo, Miami incorporó como agente libre a otro excampeón de la NBA, Klay Thompson, quien a sus 36 años y después de dos cursos amargos en los Dallas Mavericks ansía una última oportunidad de pelear por el anillo.

La capacidad de tiro exterior de los Heat fue una de las principales dudas tras el traspaso por el griego, puesto que se desprendieron de grandes tiradores como Tyler Herro y Kasparas Jakucionis, además de Jaime Jaquez Jr. y Kel'el Ware, para que los Bucks dejaran salir a su estrella.

Sin embargo, la llegada de Klay Thompson -el cuarto máximo anotador de triples en la historia de la liga- junto con la adquisición de Tim Hardaway Jr. en la agencia libre, promete corregir este punto débil.

Este lavado de cara ha venido acompañado de un mayor grado de experiencia en la plantilla, esencial para un candidato al campeonato, como señaló recientemente el entrenador Erik Spoelstra ante los medios.

"Sentimos que es un cambio de página natural para muchos de nosotros. Simplemente parecía el momento adecuado para empezar algo nuevo", indicó sobre este nuevo ciclo el único superviviente en el banquillo desde aquellos dos anillos consecutivos de 2012 y 2013.

El techo del equipo lo marcará la conexión entre Antetokounmpo y Adebayo sobre la pista. Ambos formarán una dupla interior de élite configurada para dominar en ambas zonas desde el físico.

Adebayo ha sido elegido seis veces en uno de los mejores quintetos defensivos de la liga y posee amplia capacidad anotadora, como demostró con sus 83 puntos contra los Washington Wizards el pasado marzo.

El pívot cerró el último año con promedios de 20 puntos y 10 rebotes por partido y fue uno de los pocos jugadores que se salvó en un año desastroso para los Heat, que terminaron la temporada regular con un balance de 43-39 y cayeron eliminados en la primera ronda del 'play-in'.

Las dudas en un Este salvaje

La calidad de Antetokounmpo también está fuera de toda duda y la pasada temporada promedió 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5,4 asistencias por partido.

Es el apartado físico el que deja más incógnitas sobre el heleno, que el último año se perdió más de la mitad de los encuentros por lesiones en la pantorrilla y en la rodilla izquierda.

El dos veces MVP (2019 y 2020) solo ha superado los 70 partidos jugados en una de las últimas siete campañas, pero aseguró durante la pretemporada que está plenamente recuperado.

El otro reto para los Heat será sobresalir en una de las conferencias Este más fuertes desde los años noventa.

Si tener en una misma conferencia a los vigentes campeones, los New York Knicks, a unos Boston Celtics recuperados y a los pujantes Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers, no era suficiente, el desembarco de LeBron James y Jaylen Brown en los Philadelphia 76ers, y el regreso de Kawhi Leonard a los Toronto Raptors, acabó por convertir al Este en una jungla sin margen para fallar. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare “el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol”

La delegación sindical asegura que todas las actuaciones de limpieza podrían haberse realizado desde el interior de las instalaciones, sin necesidad de cerrarlas

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare “el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol”

El pueblo siciliano que parece sacado de una película: combina ruinas antiguas, playas turquesas y paisajes volcánicos

Un destino que seduce con su teatro griego, sus calles históricas, la isla Bella y unas vistas privilegiadas del mar Jónico y el Etna

El pueblo siciliano que parece sacado de una película: combina ruinas antiguas, playas turquesas y paisajes volcánicos

Un tribunal confirma la pensión de gran invalidez a un hombre con una lesión medular desde que tenía dos años: la Seguridad Social se oponía

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó por unanimidad que el trabajador tiene derecho a cobrar 1.620,92 euros mensuales y un complemento de 1.131,72 euros

Un tribunal confirma la pensión de gran invalidez a un hombre con una lesión medular desde que tenía dos años: la Seguridad Social se oponía

Última hora de las lluvias de la DANA Adam: La Safor es la comarca más afectada tras registrar más de 200 l/m2 esta mañana

El litoral mediterráneo ha sido el epicentro de actuación de la dana Adam este fin de semana, elevando a alerta roja por peligro extraordinario en el sur valenciano y en el norte alicantino

Última hora de las lluvias de la DANA Adam: La Safor es la comarca más afectada tras registrar más de 200 l/m2 esta mañana

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare “el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol”

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare “el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol”

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

ECONOMÍA

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

DEPORTES

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”