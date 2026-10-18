José Alberto: “Tenemos que ser más contundentes y resolutivos”

Pamplona, 18 oct (EFE).- El entrenador del Racing, José Alberto afirmó, tras caer ante Osasuna por 2-0, que sus futbolistas deben ser “más contundentes y resolutivos” para no dar ventaja al rival, sobre todo en los primeros minutos.
“Al final nos condiciona mucho el inicio del partido, sobre todo a nivel emocional. Ese gol anulado para ellos, el penalti que desde el campo tengo la sensación de que era un penaltito, de los que no se iban a pitar y que hoy ha tocado que se pitase. A partir de ahí, a nivel emocional es difícil de gestionar todas esas cosas con ese gran ambiente”, valoró el técnico del conjunto cántabro, asegurando que deben “mejorar bastante” fuera de casa.
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José Alberto incidió en el campo de actitud: “Habíamos hablado de ello, de El Sadar, de lo que iba a proponer Arrasate en su vuelta en cuanto a presiones. Creo que cada situación y partido es diferente, pero evidentemente que encajamos muchos goles en esos primeros minutos, algo que debemos que resolver y solucionar”.
“La decisión arbitral, aunque me disguste porque creo me siento perjudicado, pero es una decisión. Yo también me equivoco con los planteamientos y los árbitros pueden tomar decisiones equivocadas. Creo que ningún árbitro o ninguna persona tiene nada en contra de ningún club o jugador, sino todo lo contrario”, dijo sobre el penalti del minuto 7 con el que Budimir abrió la lata.
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“Confiaba y sigo confiando, André es un excelente jugador. Creo que, como iba el partido, meter una amenaza más en el espacio nos podía venir bien y decido cambiarle, podía haber sido cualquier de los tres mediocentros”, explicó sobre el cambio de Almeida. EFE
le/apa
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