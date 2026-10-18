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Jaka Lakovic destaca el espíritu competitivo de su equipo

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Santa Cruz de Tenerife, 18 oct (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, ha destacado el espíritu competitivo de su equipo para remontar ante el Kosner Baskonia (82-77) y llevarse una victoria que considera importante para reforzar la confianza del grupo.

"Quiero felicitar a nuestros jugadores y también, como siempre, a nuestra afición, porque juntos hemos podido ganar este partido, que era de bajar a la mina y picar piedra minuto tras minuto, cuarto tras cuarto, sin dejar de creer", ha declarado el técnico esloveno, que ha resaltado la capacidad de los suyos para mantenerse en el encuentro pese a los momentos de dificultad y acabar encontrando el camino hacia la victoria.

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Lakovic ha explicado que uno de los aspectos determinantes fue frenar las transiciones del conjunto vitoriano, que había anotado 14 puntos al contraataque en el tercer cuarto, mientras que en el último periodo solo consiguió tres por esa vía, una mejora defensiva que permitió a los canaristas recuperar el control del partido y aprovechar sus opciones ofensivas.

"Al final del tercer cuarto, cuando íbamos seis abajo, hemos dicho que quedaban diez minutos y que había que calmarnos un poco, focalizarnos en lo que teníamos que hacer, correr hacia atrás, rebotear y tener las cosas más claras en ataque", ha relatado el entrenador, que ha reconocido que existía el riesgo de que el equipo se descolgara del encuentro, aunque ha valorado la respuesta de sus jugadores en ese momento.

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El técnico también ha explicado que la decisión de jugar con tres manejadores permitió superar la presión defensiva del Baskonia y abrir espacios para encontrar mejores situaciones de tiro y defendió la mentalidad de un grupo que, en su opinión, no deja de competir cuando atraviesa dificultades: «Estos jugadores no se van del partido, siguen creyendo», ha afirmado antes de destacar la aportación colectiva y el orgullo que siente por contar con una plantilla de estas características.

Sobre la evolución del equipo, Lakovic ha reconocido que la apuesta por jugar a mayor velocidad requiere tiempo y puede provocar más pérdidas, aunque considera que el trabajo debe centrarse en correr con espacios y tomar mejores decisiones, además de insistir en la importancia del rebote ofensivo, después de reducir a seis las capturas concedidas al Baskonia, frente a las veinte que permitió en Bolonia, una diferencia que ha calificado como una de las "claves del triunfo".

Por último, el entrenador ha pedido mantener el hambre competitiva pese al buen balance de resultados y ha señalado que la victoria debe servir para seguir creciendo sin caer en la relajación. EFE

AM/arh

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