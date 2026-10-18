Evenepoel se exhibe en Les Herbiers para ganar por dos minutos la Crono de las Naciones

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Redacción Deportes, 18 oct (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel, del equipo Red Bulll-BORA-hansgrohe, se exhibió este domingo en la localidad francesa de Les Herbiers para ganar con más de dos minutos de margen la 44ª edición de la Crono de las Naciones, disputado sobre 45,43 km.

Remco Evenepoel alcanzó las 81 victorias como profesional. Este año suma 14, entre ellas el título mundial contrarreloj y el europeo de fondo en carretera.

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El belga, de 26 años, ganó a una media de 54.631 km/h, con un tiempo de 49:53.68 minutos y una ventaja de 2:11.03 sobre el australiano Jay Vine, segundo en esta carrera por tercer año consecutivo.

Completó el podio a 2:27.81 el suizo Stefan Küng, tres veces ganador de la prueba y tercero en las dos últimas. EFE