El toreo de Albacete volvió a arrimar el hombro con el Cotolengo

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Albacete, 18 oct (EFE).- Sergio Martínez, Abraham Barragán, Antón Cortés, César Jiménez y Andrés Palacios, a oreja por coleta en un festival del Cotolengo en Albacete marcado por el frío y el buen juego de tres novillos de San Isidro.

El toreo volvió a arrimar el hombro para ayudar a los más desfavorecidos. En este caso en la edición trigésimo sexta del popular festival del Cotolengo, iniciado por Dámaso González en 1989 y cuyos beneficios irán destinados a la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús, la cual sirve más de doscientos desayunos y comidas a diario en su comedor social de Albacete.

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Sin embargo, la adversa meteorología no empujó para que los tendidos registraran una más abundante entrada, con un ambiente ventoso y, a última hora, verdaderamente frío.

El primer novillo de la tarde quiso más que pudo, y Sergio Martínez pulseó con solvencia una embestida incómoda por resultar rebrincada y tambaleante dada la endeble condición del de Los Chospes.

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El segundo titular, de Los Chospes, fue devuelto por un defecto en la vista, y en su lugar saltó un novillo de San Isidro que resultó muy manejable y al que Abraham Barragán pasó con notable compostura desde el saludo a la verónica, y posteriormente con la muleta destacando varias series de trazo largo y templado por el pitón derecho.

Hubo armonía y compás tanto en las acometidas del tercero, de San Isidro, como en el inspirado toreo desarrollado por un Antón Cortés, que sacó su personal vena de alto contenido estético.

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La suavidad y la elegancia presidieron la labor de César Jiménez ante un cuarto novillo noble y aplomado de Garcigrande.

El último matador de toros actuante, Andrés Palacios, se enfrentó a un complejo utrero, con movilidad aunque falto de ritmo, ante el que el albaceteño se dilató en un trasteo sin posible brillo.

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Un entregado Neyzan Espín, novillero sin picadores, resultó el triunfador numérico con dos orejas.

FICHA: Plaza de toros de Albacete. Festival taurino con picadores a beneficio del Cotolengo. Un cuarto de entrada.

Se lidiaron novillos de Los Chospes (primero), tres de San Isidro (segundo bis, tercero y sexto), uno de Garcigrande (cuarto), y uno de Castillo de Montizón (quinto), todos ellos reglamentariamente despuntados. Buenos los de San Isidro.

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Sergio Martínez: pinchazo y estocada entera baja (oreja).

Abraham Barragán: pinchazo y casi entera tendida y descabello (oreja).

Antón Cortés: dos pinchazos y entera caída (oreja).

César Jiménez: pinchazo y entera arriba (oreja).

Andrés Palacios: pinchazo, media trasera y tres descabellos (oreja).

El novillero sin picadores Neyzan Espín: estocada casi entera arriba (dos orejas tras aviso).

El festejo dio comienzo con diez minutos de retraso por el acondicionamiento del ruedo, afectado por la lluvia. Se guardó un minuto de silencio por José María González Carrasco.

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