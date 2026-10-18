El sindicato de maquinistas recomienda precaución ante las alertas de nivel rojo de Aemet

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Madrid, 18 oct (EFE).- El sindicato español de maquinistas ferroviarios (Semaf) ha recomendado a todos los profesionales de conducción que es esencial no correr riesgos que pongan en peligro la seguridad, la vida y la salud de los viajeros y trabajadores durante los horarios y trayectos afectados por los avisos de nivel rojo de Aemet.

En un comunicado enviado este domingo, Semaf ha señalado que emite estas recomendaciones al amparo de la normativa laboral vigente, recogida tanto en la ley de prevención de riesgos laborales como en el estatuto de los trabajadores y el real decreto ley 4/2023.

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El sindicato ha añadido que dicho marco legal protege a los profesionales ante "la existencia de un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, así como ante la imposibilidad de acudir o transitar por motivos de alertas oficiales o restricciones".

Por otra parte, Semaf ha apuntado que la legislación establece la obligación directa para las empresas de adaptar las condiciones de trabajo, reducir o modificar horarios, e incluso prohibir la realización de determinadas tareas cuando la Aemet, u otros organismos autonómicos equivalentes, activan avisos meteorológicos de nivel naranja o rojo.

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Los representantes de los maquinistas han recordado también la dana de 2024, que afectó especialmente a la Comunidad Valenciana, e insisten en un cambio de enfoque operativo durante las emergencias climáticas, en el que "prime la prevención en lugar de hacer circular los trenes hasta ver si en algún momento la climatología lo impide".

Precisamente, las comunidades bañadas por el Mediterráneo son este domingo las más afectadas por la climatología adversa. EFE