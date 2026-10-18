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El Shaarawy: "Gracias, Roma, por hacerme sentir, una vez más, uno de los vuestros"

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Roma, 18 oct (EFE).- El jugador del Génova Stephan El Shaarawy declaró este domingo tras regresar al Estadio Olímpico para el duelo contra el Roma, su exequipo, que tuvo "sentimientos encontrados", y agradeció a los romanistas que le hicieran sentir como uno de ellos "una vez más".

"Hay emociones que el fútbol te regala y que ninguna palabra podrá describir jamás por completo. Sentimientos encontrados: por un lado, la amargura de una derrota que duele; por otro, la emoción de volver a un estadio que durante diez años fue mi casa", publicó "El Faraón" en sus redes sociales.

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"He regresado con otros colores, como rival, pero con los mismos recuerdos, el mismo cariño y, sobre todo, una inmensa gratitud. Gracias, Roma. Gracias, romanistas, por hacerme sentir, una vez más, uno de los vuestros", agregó.

El que fuera jugador, además del conjunto romano, del Padua, Milán, Mónaco, Shanghai Shenhua chino y el propio Génova, equipo en el que debutó como profesional, concluyó que "el pasado merece gratitud, el presente merece todo de mí, respeto y sentido de pertenencia".

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El Shaarawy fue ovacionado por los aficionados del Roma en el encuentro del pásado sábado entre la 'Loba' y el Génova, que se decantó de lado romano por 2-0 con goles de Santiago Castro y Emanuele Lulli.

El italiano con ascendencia egipcia jugó en el Roma diez años, tras llegar en 2016 cedido por el Milan por seis meses con opción de compra fijada en trece millones de euros.

En junio de ese mismo año, el Roma ejerció el derecho de adquisición a título definitivo tras abonar esa cantidad al club milanista.

El jugador se consolidó como una figura relevante desde su llegada y su aportación en momentos decisivos lo convirtieron en uno de los nombres propios del Roma en la última década. EFE

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