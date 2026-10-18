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El Réquiem de Granada en memoria de Lorca cierra con un repique de campanas

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Granada, 18 oct (EFE).- 'Réquiem por Lorca', el programa con el que durante cuatro días Granada ha recordado el 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, ha celebrado este domingo su último acto con un repique de campanas desde distintos puntos de la ciudad, entre ellos la Alhambra.

La campana de la Torre de la Vela de la Alhambra, que durante siglos ha anunciado acontecimientos, acompañado celebraciones y marcado el ritmo de esta ciudad, se ha sumado así a esta iniciativa en memoria del poeta que desde el jueves pasado ha reunido música, poesía y patrimonio en distintos espacios de Granada.

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Junto a ella, el Convento de Santa Catalina de Zafra (Dominicas), la Iglesia de San José, la Parroquia de San Gregorio Magno, el Museo San Juan de Dios Casa de los Pisa y el Convento de San Bernardo y San Nicolás han hecho también tañer sus campanas.

Todo ello de la mano de los Campaneros de Granada y los Campaners d'Albaida sobre una grabación con la voz del cantaor granadino Enrique Morente.

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Se trata de una acción poética coreografiada por Cuqui Jerez para contemplar el barrio del Albaicín desde arriba y a cierta distancia, aunque esta pieza ha sido ideada para poder disfrutarla desde los barrios o miradores, la terraza de una casa, un balcón con vistas, una plaza, una ventana o el recodo de una calle escarpada.

El repique de campanas se ha acompañado del lanzamiento de humo de colores desde distintos puntos de la ciudad.

En la emblemática Torre de la Vela, la campana sonó a las doce del mediodía durante tres minutos y volvió a escucharse media hora después, con una secuencia de tres toques cada ocho segundos, informa el Patronato de la Alhambra.

La Plaza de los Aljibes y la Silla del Moro, otros espacios simbólicos de la monumento nazarí, también han formado parte de esta geografía del recuerdo, en la que el patrimonio monumental y la creación contemporánea han establecido un diálogo en torno a la figura del poeta de Fuente Vaqueros.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha manifestado que abrir la Alhambra a propuestas como ésta permite que el patrimonio "siga emocionando y conectando con los ciudadanos".

Esta acción poética ha puesto fin a 'Réquiem por Lorca', que ha sido concebido como un acto de memoria compartida, reparación pública y celebración del duelo a través de las artes vivas, la literatura y la música.

Articulado por Maral Kekejian y Pep Olona por invitación de la Fundación Federico García Lorca, este réquiem contemporáneo se ha entretejido en cuatro actos, uno por día, sobre la base de los cuatro versos que fundamentan el caligrama 'Rosa de la muerte', una obra visual y poética creada por Lorca en 1934.

La propuesta ha unido a medio centenar de artistas de diversas disciplinas como las poetas Angeles Mora, Erika Martínez, Sara Torres o Sara Molina Doblas, artistas de la danza y las artes escénicas como Antonio Ruz, Ana Buitrago, Sergi Faustino o Alberto Cortés o la cantaora Rocío Márquez. EFE

lfr/bol-dmg/mcm

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