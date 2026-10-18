El puerto de Algeciras (Cádiz) opera con normalidad y la ciudad pasa a fase de prealerta

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Algeciras (Cádiz), 18 oct (EFE).- El puerto de Algeciras (Cádiz) funciona con normalidad después de que las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada obligaran a cortar al tráfico de vehículos en un tramo del vial principal de acceso al mismo en la mañana de este domingo.

Según ha informado el puerto a través de la red social X, se habilitó una conexión viaria provisional, por lo que los vehículos pudieron acceder a la instalación portuaria tanto por el acceso norte como por el sur, con independencia del destino.

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Las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger-Med están funcionando sin incidencias.

De otro lado, el Ayuntamiento de Algeciras ha informado de que el municipio pasa de la fase 1 a la de prealerta del Plan de Emergencia Municipal, una decisión adoptada "tras la evolución favorable de la situación y la progresiva resolución de las incidencias provocadas por las intensas lluvias registradas durante la jornada".

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Esta fase se mantendrá mientras la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) continúe con el aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Según ha precisado el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, durante la madrugada sus efectivos actuaron en más de 20 incidencias de diferente índole, entre ellas un incendio de cableado eléctrico por caída de rayo.

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Los bomberos también se desplazaron por rescates de personas por coches atrapados en bolsas de agua; inundaciones en garajes, viviendas y locales; y desprendimiento de rocas, entre otras actuaciones. EFE

evr/dmg/luc

(foto)