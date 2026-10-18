El museo Estrella Galicia expondrá una réplica del monoplaza de Carlos Sainz

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A Coruña, 18 oct (EFE).- El museo de Estrella Galicia expondrá una réplica del monoplaza Williams FW48 con el que Carlos Sainz compite en Fórmula 1 con la escudería Atlassian Williams F1 Team.

Este domingo, operarios del museo de la empresa cervecera ha desmontado las cristaleras de su fachada frontal para llevar a cabo la delicada operación de introducir el vehículo en su espacio expositivo, que el público podrá visitar a partir de esta misma semana.

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“Dentro de la propuesta expositiva de MEGA, contamos con un espacio muy especial dedicado a los patrocinios deportivos de Estrella Galicia, un área viva que se renueva cada año con el objetivo de seguir sorprendiendo a nuestros visitantes y de poner en valor alianzas que forman parte del ADN de la marca. En ese recorrido histórico y emocional, la figura de Carlos Sainz ocupa un lugar destacado como uno de nuestros grandes embajadores”, destacó la directora del Museo de Estrella Galicia, Marta Rodríguez.

En este sentido, apuntó que la incorporación de la réplica del monoplaza Williams FW48 es “una muestra más” del camino que Estrella Galicia 0,0 y Carlos Sainz han recorrido juntos a lo largo de los años, una relación construida “desde la cercanía, la confianza y valores compartidos como el inconformismo, el esfuerzo y la pasión por superar límites”.

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El vínculo entre Estrella Galicia 0,0 y Carlos Sainz se remonta a los inicios del piloto en el automovilismo en 2013 y se ha consolidado a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, convirtiéndose en una de las relaciones de patrocinio más reconocibles y duraderas del panorama deportivo español. EFE

dmg/arh