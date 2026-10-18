El Málaga sale con Adrián Niño y Chupete en punta

Málaga, 18 oct (EFE).- El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, apuesta este domingo por dos delanteros, Carlos Ruiz Chupete y Adrián Niño, para intentar conseguir la primera victoria de la temporada ante la Real Sociedad.
El Málaga jugará con Alfonso Herrero; Rafita, Recio, Calero, Salinas; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Pablo Martínez; Dani Lorenzo y Chupete.
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El técnico del equipo donostiarra, Pellegrino Matarazzo, también hace varios cambios, dos obligados por la sanción del lateral derecho Pablo Marín y la lesión de última hora del centrocampista venezolano Yangel Herrera.
La Real Sociedad alinea a Remiro; Fort, Jon Matín, Sarr, Aihen; Take Kubo, Soler, Gorrotxa, Barrenetxea; Oskarsson y Oyarzabal. EFE
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