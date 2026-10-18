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Desembarcan en El Hierro a 177 personas de un segundo cayuco detectado al sur de la isla

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(Actualiza la NA7135 con nueva información)

La Restinga (El Hierro), 18 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha desembarcado en el puerto de La Restinga a 177 personas de en un segundo cayuco detectado este domingo por el SIVE al sur de El Hierro, lo que eleva a 352 los migrantes rescatados este fin de semana en la Ruta Canaria: 44 llevados a Lanzarote y 308, dos de ellos fallecidos, a la isla más occidental del archipiélago.

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Un eco del SIVE alertó a las 12.05 horas de la presencia de esta embarcación cuando se encontraba a 22 kilómetros al sur de El Hierro y a su encuentro partió la Salvamar Navia, han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.

La tripulación de Salvamento Marítimo ha acompañado a estas personas a tierra, como hizo esta madrugada con otras 131, dos de ellas fallecidas, la Salvamar Diphda.

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En esta ocasión, ninguno de los ocupantes de este cayuco ha necesitado ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 177 personas de origen subsahariano, en su mayoría varones, entre los que viajaban 11 mujeres y varios menores de edad.

Todos han sido atendidos en el puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de 9 días desde M'bour (Senegal) y entre ellos hay personas de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

En las próximas horas serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros de la ONG 'Corazón naranja – Ebrima Sonko' y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

EFE

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gf-pcr/mcm

(foto)(vídeo)

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