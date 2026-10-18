Dani Miret: “El nivel del equipo sube cuando defendemos como hoy ante el Barça”

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Badalona (Barcelona), 18 oct (EFE).- El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, ha remarcado que “el nivel del equipo sube cuando se defiende como hoy ante el Barça”, en el triunfo ante los azulgranas por un más que contundente 113-89.

El entrenador catalán se ha mostrado contento por sumar un triunfo de mérito ante el Barça, el segundo seguido en un mes. “Nuestra defensa ha sido muy buena y ese debe ser el camino para subir el nivel en los próximos partidos. Lo que ha hecho Adrián Torres es una barbaridad”, ha dicho.

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“Torres nos ha sorprendido hasta a los que le vemos entrenar cada día. Ha sido un jugador clave cuando mejor estaba jugando el Barça, un equipo que venía de hacer un muy buen partido ante el Olympiacos”, ha añadido.

Por último, Miret ha hablado de la baja de Ante Tomic, que ya está entrenando con el equipo. “A Tomic ya no le duele nada, pero su lesión fue complicada, y ahora debe entrar poco a poco en dinámica. Que consigamos todo esto sin él y sin Kraag tiene mucho mérito”, ha zanjado. EFE

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