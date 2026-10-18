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Arrasate: “El inicio es lo que entiendo que tiene que ser Osasuna”

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Pamplona, 18 oct (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, dijo que está contento con el inicio de partido de su equipo ante el Racing de Santander en su vuelta al banquillo del conjunto rojillo, que marcó pronto el 1-0 y en los primeros minutos dejó las señas de identidad que caracterizan al técnico vasco.

“Hemos conseguido una victoria de mucho mérito. Contento por los jugadores y la afición”, destacó sobre su vuelta a El Sadar, y añadió que fue el regreso soñado.

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“Creo que en bloque medio y bajo hemos defendido bien. Prácticamente, Aitor no ha tenido que hace ninguna intervención. Quiero acordarme del cuerpo técnico anterior, que nos hemos aprovechado de cosas. Esta victoria también es de ellos”, subrayó.

En cuanto a la estrategia, Arrasate comentó que el curso pasado se fijaba en el Burgos (equipo dirigido por Ramis): “Hay cosas que nos hemos aprovechado de eso y también se trata de eso. Tienes cuatro días y tienes que implantar un sello, pero también hay aspectos que están bien”.

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“Sabía que Rosier no estaba para 90 minutos, pero el otro día jugó media hora y había hecho buena semana”, explicó sobre la primera titularidad del francés esta temporada, sustituido posteriormente por un Arguibide fundamental en el 2-0.

Arrasate celebró el buen partido de Boyomo: “No lo había tenido, pero había visto los partidos de Osasuna y venía de hacer dos grandes temporadas. Contento porque ha estado bien y esto le va a dar confianza”. EFE

le/ism

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