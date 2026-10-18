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Ángel Torres confirma contactos con Sergio Ramos: "Está en la lista de futuribles"

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Madrid, 18 oct (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, confirmó este domingo que ha mantenido conversaciones con René Ramos, hermano y representante de Sergio Ramos, para abordar la posible incorporación del exdefensa del Real Madrid al conjunto azulón, aunque aclaró que su fichaje no es una prioridad porque la plantilla dispone de seis centrales.

En declaraciones al programa 'Tablero Deportivo' de Radio Nacional de España (RNE), Torres reconoció que el Getafe estaría dispuesto a incorporar al exjugador del Real Madrid si se presentara la oportunidad.

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"Sí", respondió cuando le preguntaron si ficharía a Sergio Ramos en caso de que estuviera "a tiro", antes de confirmar que ya se han producido contactos con su entorno: "Ha estado hablando conmigo su agente, su hermano".

Sin embargo, el máximo mandatario del Getafe explicó que las necesidades actuales del equipo que dirige José Bordalás pasan por reforzar otras demarcaciones, especialmente las bandas, y que la posición de central está suficientemente cubierta.

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"Tenemos seis centrales. No es una posición que ahora mismo necesite... El míster quería bandas. Pero todavía no es tarde. Quiero decir que está en la lista de futuribles", afirmó.

Torres tampoco descartó que la operación pudiera retomarse en el mercado de invierno, aunque insistió en que el club lleva tiempo interesado en el futbolista y que su posible incorporación dependerá de las necesidades deportivas de la plantilla.

"Podría venir porque ha ocurrido. Es un tema que llevamos tiempo detrás. Pero no era la prioridad, la prioridad era conseguir bandas y, si no es así, pues igual, si no ahora, en enero, si trajéramos un central... Pero ahora esa posición la tenemos bien cubierta", manifestó.

De esta manera, el presidente del Getafe dejó abierta la puerta a una posible llegada de Sergio Ramos, aunque supeditada a la planificación deportiva del club y a las prioridades marcadas por Bordalás.

Sergio Ramos, de 40 años, se encuentra sin equipo desde que abandonó el Monterrey mexicano a finales de 2025. Su último partido oficial lo disputó el 6 de diciembre de ese año, en la derrota por 3-2 frente al Toluca en las semifinales del torneo Apertura.

Su posible incorporación al Getafe supondría el reencuentro con Dani Carvajal, con quien compartió vestuario en el Real Madrid y que acaba de fichar por el club azulón hasta el 30 de junio de 2027. EFE

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