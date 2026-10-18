Aleksander Sekulic: “El desgaste físico no debe ser una excusa”

Guardar

Badalona (Barcelona), 18 oct (EFE).- El técnico del Barça, Aleksander Sekulic, ha considerado que “el desgaste físico no debe ser una excusa” tras la contundente derrota sufrida en la pista del Asisa Joventut por 113-89.

El entrenador esloveno se ha mostrado autocrítico tras su segunda derrota seguida en Badalona en menos de 30 días. “Nos han superado en energía y defensa, hemos ido por debajo en el marcador casi en todo el partido. Nos lo tomamos como un reto para seguir mejorando”, ha dicho.

PUBLICIDAD

“Hemos cometido muchísimos errores en defensa, y ellos han estado muy acertados. Es muy difícil ganar aquí si ellos anotan tantos puntos. El desgaste físico existe, pero no debe ser una excusa”, ha insistido.

Por último, Sekulic ha hablado de la gran desventaja del partido. “En muchos momentos ha habido igualdad, pero ellos han sabido aprovechar sus parciales y nosotros hemos cometido muchos errores que habitualmente no se cometen”, ha zanjado. EFE

PUBLICIDAD

jvs/asc