29-31. Los goles de Figueras dan el triunfo al Frainkin Granollers

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Sevilla, 18 oct (EFE).- El Fraikin Granollers venció este domingo en la pista del Cajasol Proin (29-31) un encuentro equilibrado pero en el que los visitantes dominaron el marcador en todo momento gracias, sobre todo, al acierto ofensivo del pivote Adrià Figueras, autor de siete goles.

El equipo local comenzó el encuentro con energía y acierto, situándose 2-0 en el marcador gracias a los tantos de David Martínez y Rodrigo Salinas, pero fue su única ventaja, ya que los visitantes reaccionaron para igualar el partido (2-2, minuto 5) y tomar la iniciativa.

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Guijarro puso por delante por primera vez a los vallesanos (3-4), que poco a poco ampliaron su renta hasta alcanzar el 3-5 y el 4-8, su máxima ventaja, aprovechando una superioridad numérica, sin necesidad siquiera de contar con Fis sobre la pista, lo que llevó a Antonio García a solicitar tiempo muerto.

Al descanso, el marcador reflejaba un ajustado 13-14, aunque el Fraikin Granollers volvió a abrir brecha y alcanzó el 13-16 sobre todo gracias a la eficacia de su pivote, Adrià Figueras, que era indetectable para la defensa local y acabó el partido con un meritorio 7 de 8 en tiros.

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Los lanzamientos de penalti fallados por el Cajasol Proin terminaron de complicar el panorama a los locales y facilitaron que el Granollers ampliara su ventaja hasta el 17-22, pero el conjunto sevillano no se resignó a perder y logró tomar de nuevo contacto liderado por Gerard Román, un cedido del club vallesano.

Los de Antonio García hicieron soñar a Amate con la primera victoria en casa, pero la maldición de los postes -dos seguidos en el tramo decisivo del encuentro- cesó para los visitantes, que abrocharon los dos puntos gracias a un lanzamiento de 7 metros convertido por Figueras en la acción final.

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- Ficha técnica

29 - Cajasol Proin: Ramírez (p), Tioumentsev (-), Uríos (5), Marquez (2), Salinas (2), Freitas (-), David Martínez (1) -equipo inicial-, Rodríguez (3), Ruiz (2), Román de Mingo (4), Conchillo (-), Deco (-), Tito Díaz (8), Morales (-), Leo Tercariol (p) y Pau López (2).

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31 - Fraikin Granollers: Panitti (p), Urdangarín (1), Chaves (3), Figueras (7), Guijarro (3), Castillo (8), Palomino (1) -equipo inicial- Deumal (4), Nadal (2), Fis (1), Armengol (2), Domingo (-), Fischer (-) y Durán (-).

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 4-6, 4-8, 6-9, 10-12, 13-14 (descanso), 15-19, 17-21, 20-25, 22-28, 26-28 y 29-31.

Árbitros: García Gil y García del Salto. Mostraron tarjeta roja a Tarcisio Freitas y Juan Palomino por tres exclusiones. Excluyeron a Conchillo, Uríos (2), Guijarro y Fischer (2).

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Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 6 de la Liga ASOBAL disputado en el Pabellón de Amate de Sevilla ante unos 700 espectadores. EFE

lhg/cb/ism