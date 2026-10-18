2-0. El Bournemouth aprovecha la expulsión de Danso para ganar al Sunderland

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El Bournemouth, con goles del inglés Marcus Tavernier, en la primera parte, y del brasileño Francisco Evanilson da Lima, en la segunda, logró su primera victoria del campeonato liguero inglés en la séptima jornada frente al Sunderland, que jugó con un hombre menos desde el minuto 17 por la expulsión de Kevin Danso.

Tres días después de la goleada en la Liga Europa frente al Sturm Graz austríaco, el Bournemouth volvió a celebrar un triunfo ante su afición, en este caso el primero de la temporada en la 'Premier', tras contar por tres empates y tres derrotas los anteriores seis compromisos del campeonato.

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El alemán Marco Rose, técnico del Bournemouth, pudo respirar tranquilo con esta victoria que se comenzó a cimentar a los cinco minutos, cuando Marcus Tavernier abrió el marcador.

El partido se le complicó al Sunderland poco después, cuando Kevin Danso fue expulsado por un agarrón y dejó con diez a su equipo, que aguantó toda la primera parte hasta que nada más comenzar la segunda Evanilson marcó el segundo y sentenció el duelo.

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Con este resultado el Bournemouth suma seis puntos y sale de un descenso en el que se mantiene con cuatro el Sunderland. EFE