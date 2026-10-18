119-84: Llull y el Madrid se dan un homenaje de récord a costa de un sobrepasado Bilbao

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(Actualiza con el récord de triples del Real Madrid)

Carlos Mateos Gil

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Madrid, 18 oct (EFE).- El Real Madrid venció de manera aplastante al Surne Bilbao Basket (119-84) en un duelo que permitió a Sergio Llull (19 puntos y 17 dígitos de valoración) seguir quemando registros históricos, en este caso el de alcanzar el listón de los 700 partidos en Liga Endesa y el de los 7.000 puntos en la misma con la camiseta de un club que también batió este domingo su récord de triples anotados en un partido de la ACB, al convertir un total de veinte, superior a tres registros previos, con diecinueve, la más reciente en el 2018.

Ya más tranquilo después de equilibrar su balance de victorias y derrotas en la Euroliga, tras imponerse durante la semana al Armani Olimpia Milán y al LDLC ASVEL Villeurbanne, volvía el conjunto blanco al 'modo liga', donde a día de hoy no hay motivo para la preocupación.

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Pleno de triunfos acumulaba y con pleno de triunfos sigue, otra vez disfrazado de apisonadora, pasando por encima del Surne Bilbao Basket, como siete días antes hiciera con el Kids&Us Manresa. En sus últimos cuatro encuentros entre España y Europa ha anotado 98 puntos o más.

Esta vez los de Pedro Martínez se presentaron con un parcial de salida de 19-3, con 9 de sus primeros 13 puntos anotados desde el exterior, y eso les facilitó mucho las cosas. Sin embargo, no peca este plantel blanco de conformismo pese la tentación. Por ello siguió apretando la soga al cuello de su rival hasta estirar la renta favorable hasta los 30 puntos, poco después de que Sergio Llull se estrenara con un triple.

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En esos márgenes se mantuvo casi hasta el descanso a pesar de una ligera mejoría del bando vasco, en parte porque Tryggvi Hlinason aprovechó en la pintura los minutos de descanso de Walter Tavares. El pívot caboverdiano tuvo una mitad inicial discreta, pero cambió la cara al salir de vestuarios hasta recuperar su versión dominante en los dos aros.

No necesitó mucho más al anfitrión, que ya sumaba 89 puntos a la media hora, treinta y dos más que su rival. De esta manera los últimos diez minutos fueron un mero trámite, una ventana abierta a que algunos jugadores de los de casa redondearan sus cifras hasta acabar el equipo con ocho efectivos por encima de la decena de valoración incluido Llull, que fue el máximo anotador del partido y sigue demostrando que por él no pasa el tiempo.

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- Ficha técnica:

119 – Real Madrid (36+26+27+30): Maledon (13), Feliz (14), Abalde (9), Jantunen (12), Tavares (3) -cinco inicial-, Smith Jr. (7), Campazzo (6), Pradilla (7), Llull (19), Procida (5), Jones (13) y Sarr (11).

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84 – Surne Bilbao Basket (13+22+22+27): Somogyi (7), Krampelj (-), Hiliard (12), Normantas (12), Hlinason (9) -cinco inicial-; Darling (13), Frey (9), Ansoregi (-), Hustak (-), Font (3), Vautier (7), Petrasek (12).

Árbitros: Carlos Cortés, Juan de Dios Oyón y Roberto Lucas. Eliminaron por cinco faltas personales a Sarr (m.39)

Incidencias: partido de la cuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.619 espectadores. EFE

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