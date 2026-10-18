1-2. El Oviedo certifica su buen momento con una nueva victoria ante un alicaído Ceuta

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Rafael Peña

Ceuta, 18 oct (EFE).- El Real Oviedo logró este domingo una importante victoria para acercarse a las posiciones de promoción de ascenso al ganar (1-2) a un rival que sigue de capa caída como el Ceuta, que enlazó su segundo tropiezo consecutivo en casa y continúa en los puestos de descenso.

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El Ceuta afrontaba el partido con muchas urgencias como consecuencia de su posición en la tabla y recibía a un rival con tres exjugadores locales en sus filas por la presencia en el bando ovetense de Alberto Reina, Youness y Aisar.

Los dos equipos volvían a verse las caras justo 46 años después de la primera y única vez que se enfrentaron en Segunda, cuando el conjunto ceutí se impuso en el Murube por 3-2 el 21 de septiembre de 1980.

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El partido estuvo seriamente condicionado por el aguacero caído durante toda la mañana en la ciudad y que obligó a activar el aviso amarillo por lluvias y tormentas, lo que hizo que el césped estuviera muy rápido.

De salida, el técnico local, José Juan Romero, introdujo cuatro cambios en su alineación con la entrada de Pedro López, Petxarromán, Marino y Koné, mientras que Julián Calero repitió el mismo once que una semana antes frenó en seco la racha del Eibar.

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Los visitantes monopolizaron el control del balón desde el inicio y gozaron de la primera opción a los siete minutos con un rechace que recogió Mingo desde el punto de penalti, pero su disparo lo rechazó el portero local.

Salvo algún tímido ataque del conjunto ceutí, el Oviedo buscó insistentemente el marco rival hasta que logró el premio a los veintitrés minutos con una falta lateral que lanzó en corto David Jiménez y Samu, libre de marca dentro del área, cruzó el balón al fondo de las mallas.

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Un remate de Goti a los 25 minutos que rechazó Pedro López dio paso a una reacción de los locales, heridos en su amor propio. Sin embargo, no inquietaron a Aarón Escandell y sólo probaron fortuna con un disparo muy alto de Jordi Escobar en el minuto 38 a la salida de un córner.

El Ceuta logró frenar el ímpetu ofensivo del equipo asturiano, pero se alcanzó el descanso con la mínima ventaja para el Oviedo.

La segunda parte comenzó con los papeles cambiados, ya que los locales saltaron al campo pensando más en buscar el marco rival. A los ocho minutos, el colegiado pitó un penalti por un derribo de David Jiménez a Koné que casi tres minutos después anuló al consultar con el VAR.

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Los locales siguieron insistiendo y Kuki Zalazar obligó a una estirada del portero visitante a los 57 minutos para rechazar su disparo. Tras esta acción, el técnico visitante introdujo un triple cambio para intentar variar el rumbo del partido y lo consiguió segundos después con una falta lateral que Morales, solo en el segundo palo, remató con el pecho y el rechace lo recogió Carlos Domínguez para firmar el 0-2.

Con el partido con otra cara, el Oviedo pudo abrir más la herida en el minuto 63 cuando Morales, solo ante Pedro López, no acertó a batir al arquero del conjunto caballa. Momentos después, en el 70, lo intentó Pablo, pero también detuvo el balón Pedro López en unos instantes en los que el Ceuta ya había descuidado sus labores defensivas.

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A siete minutos del final los locales acortan distancias para llevar la inquietud al bando ovetense y, de hecho, en el primer minuto del tiempo añadido Omar Sadik pudo empatar, pero su cabezazo se marchó por encima del larguero.

El Ceuta gozó de varios saques de esquina para llevar la incertidumbre a la meta rival, pero el Oviedo mantuvo el tipo y se llevó los tres puntos.

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- Ficha técnica:

1 - Ceuta: Pedro López; Petxarromán (Redru, min. 46), Matos (Abraham Bueno, min. 81), Capa, Carlos Hernández; Okoro, Marino, Kuki Zalazar; Koné (Álex Camacho, min. 71), Sevikyan (Omar Sadik, min. 71) y Jordi Escobar.

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2 – Real Oviedo: Aarón Escandell; David Jiménez (Nacho Vidal, min. 59), Dani Calvo, Carlos Domínguez, Samu; Youness, Aldasoro, Reina (Pablo, min. 59), Goti (Jacobo, min. 74); Enzo Pérez (Villahermosa, min. 84) y Mingo (Morales, min. 59).

Goles: 0-1, min. 23. Samu. 0-2, min. 60. Carlos Domínguez. 1-2, min. 83. Álex Camacho.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a los locales Petxarromán (min. 20), Marino (min. 21), Jordi Escobar (min. 43), Kuki Zalazar (min. 90) y al técnico José Juan Romero (min. 55), ya los visitantes David Jiménez (min. 24), Aldasoro (min. 96) y Carlos Domínguez (min. 96).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube ante 1.582 espectadores. EFE