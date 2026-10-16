El prestamista de Plus Ultra detenido en agosto en Alemania declara ante el juez

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Madrid, 16 oct (EFE).- El juez que investiga el caso Plus Ultra interroga este viernes al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, detenido el pasado mes de agosto en Alemania tras estar en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea y en cuyo domicilio se hallaron dos lingotes de oro.

Este investigado fue arrestado el 21 de agosto en el aeropuerto de Fráncfort del Meno y entregado en septiembre a la Audiencia Nacional.

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Pasó una noche en prisión hasta que, tras comparecer ante el juez José Luis Calama, éste decretó su libertad con medidas cautelares al no apreciar -en contra del criterio de la Fiscalía- riesgo de fuga.

En esa comparecencia, el financiero rechazó declarar con el argumento de que no había podido leer la causa, y se ofreció a hacerlo en unos días. El juez le ha citado este viernes para que conteste a sus preguntas.

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Está investigado por delitos como blanqueo u organización criminal, entre otros, en la causa que también se dirige contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez sitúa en el "vértice" de una supuesta red de influencias para que la aerolínea Plus Ultra consiguiese un préstamo del Estado de 53 millones de euros en 2021.

Verhoeven guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de una comisión rogatoria de Suiza.

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Además del presunto tráfico de influencias, el juez del caso Plus Ultra también investiga un presunto lavado de fondos ante la sospecha de que los gestores de la aerolínea "idearon un plan para apropiarse" de "cantidades de dinero 'limpio'" para destinarlas "a sociedades instrumentales de la red de blanqueo", según explicó en la orden internacional de detención que dictó contra Verhoueven hace meses.

Concedida la ayuda, prosigue el juez, el exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes "ordenó presuntamente que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas" desde cuentas de Plus Ultra hasta tres sociedades instrumentales dirigidas por el financiero holandés (Valerian Corporation, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment).

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Además, una investigación seguida en Francia y Suiza apunta a que Verhoeven habría "utilizado su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero" a Plus Ultra, "amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo", y que habría dado cobertura a la organización "en la generación de facturas falsas, utilizando diferentes sociedades".EFE