Spalletti, sobre Conceição: "Más le vale estar enfadado consigo mismo"

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Vigo, 15 oct (EFE).- Luciano Spalleti, entrenador del Juventus, restó importancia al enfado del portugués Francisco Conceição al ser sustituido en el minuto 70 del partido que esta noche disputaron contra el Celta, y aplaudió la “valentía” de sus jugadores para buscar la victoria hasta el último minuto.

“Más le vale estar enfadado consigo mismo. Si tiene algo que decir... creo que está enfadado consigo mismo por su rendimiento, pero salió en el minuto 70. Si tenía esa actitud, aunque mi equipo me dijera que no, veremos cómo enmendarlo”, respondió al ser preguntado por la acción del exfutbolista del Porto, que golpeó el banquillo y pareció intercambiar palabras con uno de sus ayudantes.

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Spalletti reconoció que su equipo estuvo “algo lento” para concretar sus jugadas en la primera parte porque siempre daban tiempo al Celta a “reagruparse”, y en eso, puntualizó, el equipo gallego es “muy bueno.

“En Cagliari, por ejemplo, fue un partido diferente. Allí no ganamos, pero jugamos con más dinamismo. Esta noche nos costó entrar en ritmo, pero también hay que reconocer que tuvimos buenas ocasiones para marcar antes. Por momentos, estuvimos descoordinados, es cierto, pero siempre buscamos ganar el partido y eso me gusta”, declaró. EFE

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