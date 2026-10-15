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Sentido un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Priaranza del Bierzo (León)

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(Actualiza con información sobre la zona afectada por el seísmo)

Ponferrada (León) /Valladolid, 15 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,0 mbLg, con epicentro en el sureste de Priaranza del Bierzo, en la provincia de León, se ha dejado sentir este jueves por la noche, según ha informado la Subdelegación del Gobierno, sin que haya por el momento daños personales ni materiales.

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Ha indicado que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado el seísmo a las 22:34 de este jueves, a una profundidad de 10 kilómetros, tal como recoge también la página web del organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En la misma se puede comprobar que se han registrado réplicas posteriores en la zona - por el momento siete en una hora-, con magnitudes de entre 1,3 y 2,4 puntos, algunas en superficie, lo que ha hecho que el temblor haya sido más perceptible para la población.

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La directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, ha explicado a través de redes sociales que el temblor se ha dejado sentir en Ponferrada, Villamartín de la Abadía y Villar de los Barrios, y "en principio sin daños materiales ni personas afectadas".

Desde el IGN apuntan que se ha notado en numerosas localidades de la comarca de El Bierzo, pero también en el este de Galicia, en municipios como O Barco de Valdeorras, y otros de las provincias de Ourense y Lugo, además de en Asturias.

Por su parte, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha registrado varias llamadas en las que se avisaba de temblores de tierra en varias localidades de la comarca leonesa de El Bierzo, sin que haya constancia de daños personas ni materiales, han insistido.EFE

pcr-mig/plv

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